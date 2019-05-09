رياضة | مؤمن زكريا يتمسك بالرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يتمسك بالرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي بالرحيل بنهاية الموسم الجاري والبحث عن فريق جديد يشارك معه بصفة أساسية.

وتعرض مؤمن زكريا إلى إصابة قوية مع فريق أحد السعودي تسببت في إنهاء إعارته التي كان مقررا لها بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض مؤمن زكريا الاستمرار في القلعة الحمراء في ظل وجود محمد يوسف المدرب العام بالأهلي نظرا للخلاف السابق بين الطرفين في الفترة الأخيرة ورحيله إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة.