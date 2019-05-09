رياضة | علاء ميهوب أبرز المرشحين لتدريب الترسانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء ميهوب أبرز المرشحين لتدريب الترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مجلس إدارة نادي الترسانة قائمة المدربين المرشحين لمنصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى إستعدادآ للموسم الجديد 2019 -2020 .

وتضم قائمة المرشحين كل من "علاء ميهوب لاعب الأهلي الأسبق، الذي عد أبرز المرشحين، لخلافة أحمد كشري المدير الفني السابق للشواكيش، وتامر مصطفى المدير الفني لفريق كوكاكولا ، وطارق مصطفى نجم نادي الزمالك العسبق ، ونبيل محمود المدير الفني لفريق بلدية المحلة سابقآ.

يذكر ان الترسانة تفاوض مع فاروق جعفر لتدريب الفريق ،وقد قدم إعتذارآ لمحلس إدارة النادى عن توليه المنصب بعد مرور يومان على الإتفاق بسبب الأمور المادية.