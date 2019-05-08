انت الان تتابع «جون سينا» يوجه رسالة إلى محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

جون سينا

نشر جون سينا نجم منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE، أحدث صورة للدولي المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، والتي لاقت تفاعلا كبيرا بين معجبيه. وظهر صلاح، بشكل مختلف خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب دور الـ4 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ارتدى تي شيرت باللون الأسود مكتوبًا عليه 3 كلمات باللغة الإنجليزية، تحمل معنى “لا تستسلم أبدًا”، والذي أحدث ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية برغم بساطته.

Advertisements

وفي ليلة من الخيال لن ينساها جمهور ليفربول، حقق الفريق ريمونتادا تاريخية على العملاق الكاتالوني برشلونة، في مفاجأة من العيار الثقيل بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. الفوز بالرباعية الذي