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انت الان تتابع القصة الكاملة لمفاوضات حسين الشحات مع العين «صورة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
حسين الشحات
مازال حسين الشحات لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني يصر على زيادة الغموض حول موقفه من الاستمرار في القلعة الحمراء في المرحلة المقبلة، حيث ترددت في الساعات الماضية شائعات مفادها رغبة اللاعب في العودة إلى صفوف الفريق الإماراتي بداية من الموسم المقبل لشعوره بعدم التقدير في النادي الأهلي، ورغم أن نادي العين نفى وجود أي مفاوضات مع الشحات وتحدث محمد عبيد عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، لموقع الفريق الإماراتي الرسمي قائلا: "لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة الشحات للفريق حاليا".
وفجر محمد عبيد مفاجأة بإعلانه أن هناك تواصلا من بعض الوكلاء مع النادي الإماراتي لبحث إمكانية عودة حسين الشحات للنادي، لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية. وتابع عبيد: "اتخاذ أي قرار يخص التعاقدات يستند على تقرير اللجنة الفنية ورؤية المدرب وفقًا لاحتياجات الفريق، والآن النادي يدرس القرار الخاص بتعيين مدرب للفريق". وما
وفجر محمد عبيد مفاجأة بإعلانه أن هناك تواصلا من بعض الوكلاء مع النادي الإماراتي لبحث إمكانية عودة حسين الشحات للنادي، لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية.
وتابع عبيد: "اتخاذ أي قرار يخص التعاقدات يستند على تقرير اللجنة الفنية ورؤية المدرب وفقًا لاحتياجات الفريق، والآن النادي يدرس القرار الخاص بتعيين مدرب للفريق".
وما يدعو للدهشة أن حسين الشحات رغم انتقاله للأهلي منذ ما يقرب من 4 أشهر إلا أنه يضع صورته وهو يرتدي تي شيرت العين الإماراتي في صورة البروفايل الخاصة بحساب "الواتس اب" برقم تليفونه المحمول؛ ما آثار علامات استفهام جديدة.
وانضم حسين الشحات للأهلي قادمًا من العين في يناير الماضي، في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون جنيه مصري، بخلاف ما حصل عليه اللاعب، بعد مفاوضات طويلة انتهت بتنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته المالية لدى النادي الإماراتي.
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