ليفربول يعلن عن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، التفاصيل الكاملة للتذاكر المخصصة لجماهيره خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام أول يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، على استاد واندا ميتروبوليتانو، حيث حصل النادي على 16,613 تذكرة مخصصة لجماهير الفريق خلال المباراة النهائية، على الاستاد الذي يتسع لأكثر من 67 ألف مشجع. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن التذاكر التي حصل عليها النادي مقسمة 4 فئات، الأولى تمثل 5%، والثانية 21%، والثالثة 54%، والرابعة تبلغ 20%.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: - الفئة 1: 513 جنيها إسترلينيا (410 استرليني رؤية محدودة) - الفئة 2: 385 جنيها إسترلينيا (307 استرليني رؤية محدودة) - الفئة 3: 154 جنيها إسترلينيا (120 إسترلينيا رؤية محدودة) - الفئة 4: 60 جنيها إسترلينيا. وحصل نادي ليفربول على 300 تذكرة إضافية لصالح لاعبي الفريق، وفريق

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

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- الفئة 1: 513 جنيها إسترلينيا (410 استرليني رؤية محدودة)

- الفئة 2: 385 جنيها إسترلينيا (307 استرليني رؤية محدودة)

- الفئة 3: 154 جنيها إسترلينيا (120 إسترلينيا رؤية محدودة)

- الفئة 4: 60 جنيها إسترلينيا.

وحصل نادي ليفربول على 300 تذكرة إضافية لصالح لاعبي الفريق، وفريق دوري الشباب في الاتحاد الأوروبي والطاقم الخاص به، والطاقم الخاص بالنادي، والشخصيات البارزة.

وفي ليلة من الخيال لن ينساها جمهور ليفربول، حقق الفريق ريمونتادا تاريخية على العملاق الكاتالوني برشلونة، في مفاجأة من العيار الثقيل بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.