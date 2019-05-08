انت الان تتابع رسالة غامضة من تركي آل الشيخ.. لمن يوجهها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
كلمات جديدة نشرها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، استكمالا لقصائده الساخرة التي قام بكتابتها طوال الفترة الماضية. وجاءت كلمات القصيدة الجديدة كالتالي: خسرتني للأبد.. وكلمه وقولتها لعبت مع الأسد.. يبقى استحمل بقى سابق وحذرتك.. حاسب من قسوتي إن قلت مش عايزك.. ما ارجعش في كلمتي ونصيحة من قلبي.. إبعد عن سكتي......
واستعار آل الشيخ في كلماته الجديدة، جملته الشهيرة التي أطلقها مع الإعلامي أحمد شوبير، حينما كان يتولى منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، والتي قال خلالها: «اللي يلعب معانا يستحمل». وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث اتهمهم بصرف تبرعاته
واستعار آل الشيخ في كلماته الجديدة، جملته الشهيرة التي أطلقها مع الإعلامي أحمد شوبير، حينما كان يتولى منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، والتي قال خلالها: «اللي يلعب معانا يستحمل».
وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث اتهمهم بصرف تبرعاته التي وصلت إلى 260 مليون جنيه في أوجه غير التي خصصت لها، كما اتهمهم بالفشل في إدارة النادي.
وتبدو قصيدة آل الشيخ الجديدة موجهة وساخرة أكثر منها كلمات لأغنية من الممكن تحويلها لعمل فني، مثلما حدث من قبل مع الهضبة عمرو دياب، في أغنية ما أقدرش ع النسيان التي تم طرحها الشهر الماضي، أو أغنية أكسجين الروح اللتين طرحهما محمد حماقي في ألبومه الأخير.
يذكر أن مالك نادي بيراميدز، حصل على جائزة أفضل شاعر عربي عام 2018، وفقًا لاستفتاء مجلة «دير جيست» السنوي.
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