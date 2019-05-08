انت الان تتابع صدمة جديدة لجماهير النجم الساحلي بعد الخروج الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
النجم الساحلي
تلقى جمهور النجم الساحلي التونسي صدمة جديدة بعدما تعادل الفريق الأول أمام فريق نجم المتلوي سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري التونسي الممتاز، وظل الفريق في المركز الثالث برصيد 37 نقطة. وظهر الغضب على مدرب النجم الساحلي الفرنسي روجيه لومير الذي أبدى عدم رضاه بما قدمه اللاعبون اليوم، خصوصا أن الجميع كان ينتظر انتصارا لتحقيق المصالحة مع الجماهير بعد الخيبة المريرة في الكونفيدرالية أمام الزمالك المصري.
ولم يخدم نجم المتلوي التعادل اليوم بما أنه ظل في المركز الحادي عشر بــ22 نقطة أي أنه لم يغادر منطقة الخطر ويبقى ضمن الفرق التي تصارع من أجل البقاء. وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي بعد التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي، الذي جمعهما مساء
وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي بعد التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي، الذي جمعهما مساء الأحد الماضي، على الملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف نظيف، ويواجه الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي، ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى يوم 19 مايو في المغرب، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه. الزمالك قدم عرضًا دفاعيًّا جيدًا وحقق هدفه في الخروج بشباكه نظيفة من اللقاء ليتأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية لأول مرة.
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