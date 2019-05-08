انت الان تتابع صدمة جديدة لجماهير النجم الساحلي بعد الخروج الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

النجم الساحلي Advertisements

تلقى جمهور النجم الساحلي التونسي صدمة جديدة بعدما تعادل الفريق الأول أمام فريق نجم المتلوي سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري التونسي الممتاز، وظل الفريق في المركز الثالث برصيد 37 نقطة. وظهر الغضب على مدرب النجم الساحلي الفرنسي روجيه لومير الذي أبدى عدم رضاه بما قدمه اللاعبون اليوم، خصوصا أن الجميع كان ينتظر انتصارا لتحقيق المصالحة مع الجماهير بعد الخيبة المريرة في الكونفيدرالية أمام الزمالك المصري.

ولم يخدم نجم المتلوي التعادل اليوم بما أنه ظل في المركز الحادي عشر بــ22 نقطة أي أنه لم يغادر منطقة الخطر ويبقى ضمن الفرق التي تصارع من أجل البقاء. وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي بعد التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي، الذي جمعهما مساء