الان تتابع بهدف قاتل.. توتنهام يتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي أبطال أوروبا ويلاقي ليفربول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ضرب توتنهام موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحقيقه تأهلا تاريخيا على حساب أياكس بانتصار قاتل بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب يوهان كرويف ضمن منافسات مباراة الإياب.
وفي الدقيقة 5، فاجأ المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس الجميع بهدف مباغت في وقت مبكر من اللقاء برأسية، من داخل منطقة جزاء السبيرز، مستغلًا ركنية لفريقه من الجانب الأيسر.
وفي الدقيقة 36، نجح الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس في إحراز ثاني أهداف الفريق الهولندي من تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء توتنهام.
وفي الدقيقة 55، استطاع لوكاس مورا، تقليص الفارق لصالح توتنهام بالهدف الأول.
وفي الدقيقة 58، تمكن لوكاس مورا من إدراك هدف التعادل، لصالح توتنهام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة الأخيرة سجل مورا الهدف الثالث لفريقه ويصعد به إلى النهائي.
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