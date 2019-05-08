الان تتابع لاعب أياكس أمستردام المسلم يفطر خلال مباراة توتنهام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
التقطت عدسات الكاميرا اللاعب الهولندي من أصل مغربي لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي وهو يفطر خلال مباراة فريقه في مواجهة توتنهام الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
وأفطر مزرواي الذي كان صائما، في الدقيقة 21 من الشوط الأول عند حلول وقت أذان المغرب في العاصمة الهولندية أمستردام التي تستضيف المباراة.
وتداول عشرات المستخدمين على تويتر لقطة اللاعب المغربي في شوط المباراة الأول.
وانتهى الشوط الأول من المواجهة بنتيجة 2-0 لصالح أياكس أمستردام، حيث سجل المدافع ماتياس دي ليخت الهدف الأول، قبل أن يضيف المغربي حكيم زياش الهدف الثاني.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين لصالح أياكس أمستردام بهدف نظيف في لندن الأسبوع الماضي.
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