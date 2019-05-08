الان تتابع جولات تفتيشية على المطاعم والأسواق في رياض الخبراء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:57 م, 8 مايو 2019 م التعليقات: 0 نفذ الدفاع المدني في رياض الخبراء جولات تفتيشية على المطاعم والأسواق للتأكد من توفر وسائل واشتراطات السلامة.

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