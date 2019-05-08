شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك «مورا» ينهي مغامرة أياكس بدوري الأبطال..وتوتنهام يضرب موعدًا مع ليفربول في النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل لوكاس مورا ثلاثة أهداف «هاتريك» لفريقه توتنهام في شوط المباراة الثاني، بعد أن كان متأخرًا بهدفين في الشوط الأول أمام مُضيفه أياكس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليضرب توتنهام موعدًا في نهائي البطولة أمام ليفربول يوم 1 يونيو.

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وأنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أياكس بهدفين مقابل لاشيء، سجلهما دي ليخت في الدقيقة 5، وحكيم زياشي في الدقيقة 35 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني استطاع لوكاس مورا لاعب توتنهام من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 55، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59، وسجل هدف الصعود في الدقيقة 95 من زمن المباراة في الوقت القاتل ليتأهل توتنهام إلى نهائي إنجليزي خالص لدوري الابطال أمام ليفربول يوم 1 يونيو على ملعب وانداميتروبوليتانو في إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أنتهت بفوز أياكس بهدف نظيف على ملعب توتنهام.