شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: «بوجبا» يشعل الخلاف داخل مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الانتقال المحتمل للدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى ريال مدريد، أشعل أزمة داخل قلعة «أولد ترافورد».

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك انقسامًا داخل مانشستر يونايتد، بشأن السماح لبوجبا بالرحيل، في الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرة إلى أن إد وودوارد، المدير التنفيذي لليونايتد، لا يريد بيع بوجبا، لا سيما أن الأخير يعد شخصية مهمة في التسويق للنادي الإنجليزي.

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وأوضحت أن وودوارد سبق أن رفض التخلي عن خدمات اللاعب، في الصيف الماضي، لصالح برشلونة، عندما توترت الأجواء بين الفرنسي ومدربه السابق جوزيه مورينيو.

وعلى الجانب الآخر، فإن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لليونايتد، يؤيد فكرة بيع بوجبا، الذي قد يصل ثمنه إلى 160 مليون استرليني.

وأفادت الصحيفة بأن سولسكاير ينوي بناء خط الوسط، حول اللاعب الشاب سكوت مكتوميناي، مع الاستفادة من أموال بيع بوجبا في إبرام صفقات مميزة.