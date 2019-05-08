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أياكس ينهي الشوط الأول متقدمًا على توتنهام بهدفي دي ليخت وزياش

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة أياكس أمستردام وتوتنهام الإنجليزي، بتقدم أياكس بهدفين مقابل لاشيء، في إطار إياب دور نصف نهائي .

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وتقدم أياكس مبكرًا عن طريق دي ليخت من رأسية في الدقيقة 5 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 35 سجل حكيم زياش هدف أياكس الثاني من تسديدة يسارية تسكن الشباك، ليقترب الفريق الهولندي من بلوغ المباراة النهائية مع .

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز أياكس على توتنهام في عقر داره بهدف نظيف.

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