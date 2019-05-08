شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس ينهي الشوط الأول متقدمًا على توتنهام بهدفي دي ليخت وزياش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة أياكس أمستردام وتوتنهام الإنجليزي، بتقدم أياكس بهدفين مقابل لاشيء، في إطار إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وتقدم أياكس مبكرًا عن طريق دي ليخت من رأسية في الدقيقة 5 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 35 سجل حكيم زياش هدف أياكس الثاني من تسديدة يسارية تسكن الشباك، ليقترب الفريق الهولندي من بلوغ المباراة النهائية مع ليفربول.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز أياكس على توتنهام في عقر داره بهدف نظيف.