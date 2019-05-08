توتنهام يصعد لنهائي الأبطال بعد الفوز على اياكس

قاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه توتنهام لبلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أياكس 3-2 مساء الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في إياب نصف النهائي.

وتقدم أياكس أولا عبر ماتيس دي ليخت (5) وحكيم زياش (35)، قبل أن يعادل لوكاس مورا النتيجة لتوتنهام بهدفين في الدقيقتين 55 و59، ثم أحرز الللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب توتنهام الجديد، قد انتهت بفوز أياكس بهدف نظيف، وسيلعب توتنهام في النهائي امام ليفربول الذي بدوره أقصى برشلونة بفوز عليه مساء الثلاثاء برباعية نظيفة.