اخبار الرياضه

لوفرين يمازح محمد صلاح بصورة طبق الأصل على صينية ذهبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مازح ديان دلوفرين، مدافع الإنجليزى، زميله النجم المصرى محمد صلاح، بعد إحضاره صورة تحمل صورة مرسومة على صينية ذهبية.

ونشر "ديان لوفرين" فيديووهو يمسك بصينية تحمل صورة النجم محمد صلاح، وقام بتصويرها للجمهور بينما كان صلاح يجلس مبتسما فى الخلف.

وكان قد تمكن لفربول،  بالفوز على فريق 4/0 فى مباراة الإياب فى مباراة الدور قبل النهائى فى دورى الأبطال الأوروبية.

وحضر صلاح ضمن جماهير المباراة، حيث ارتدى تيشرت كتب عليه "Nevr Give Up"، لمؤازرة فريقه، مما كان له أثرا كبيرا معنويا فى صفوف فريقه والذى حقق ريونتادا تاريخية، حيث الفوز بأربعة أهداف بعد الخسارة بثلاثة أهداف فى مباراة الذهاب، ليتأهل إلى الدور النهائى.

ويستعد العالم لمشاهدة نهائى دورى أبطال أوروبا فى 1 يونيو المقبل بدون الثنائى الأفضل فى العالم بالعشر سنوات الأخيرة ليونيل نجم برشلونة الإسبانى وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وهى المرة الأولى منذ 6 سنوات التى تقام فيها مباراة الختام بدون هذا الثنائى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوفرين يمازح محمد صلاح بصورة طبق الأصل على صينية ذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا