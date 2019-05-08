لوفرين يمازح محمد صلاح بصورة طبق الأصل على صينية ذهبية

مازح ديان دلوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزى، زميله النجم المصرى محمد صلاح، بعد إحضاره صورة تحمل صورة مرسومة على صينية ذهبية.

ونشر "ديان لوفرين" فيديووهو يمسك بصينية تحمل صورة النجم محمد صلاح، وقام بتصويرها للجمهور بينما كان صلاح يجلس مبتسما فى الخلف.

وكان قد تمكن لفربول، بالفوز على فريق برشلونة 4/0 فى مباراة الإياب فى مباراة الدور قبل النهائى فى دورى الأبطال الأوروبية.

وحضر صلاح ضمن جماهير المباراة، حيث ارتدى تيشرت كتب عليه "Nevr Give Up"، لمؤازرة فريقه، مما كان له أثرا كبيرا معنويا فى صفوف فريقه والذى حقق ريونتادا تاريخية، حيث الفوز بأربعة أهداف بعد الخسارة بثلاثة أهداف فى مباراة الذهاب، ليتأهل إلى الدور النهائى.

ويستعد العالم لمشاهدة نهائى دورى أبطال أوروبا فى 1 يونيو المقبل بدون الثنائى الأفضل فى العالم بالعشر سنوات الأخيرة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وهى المرة الأولى منذ 6 سنوات التى تقام فيها مباراة الختام بدون هذا الثنائى.