هيئة الرياضة تسدد مستحقات جوميز وديجينك والزوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسهمت الهيئة العامة للرياضة في تسديد مستحقات مالية على نادي الهلال تزيد عن 21 مليون ريال، حيث تكفلت بدفع 10 ملايين ريال لجالطة سراي التركي، وهي القيمة المتبقية من مستحقات صفقة انتقال اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميز إلى صفوف الفريق الأول، حيث هدد النادي التركي كثيرا باللجوء إلى الفيفا حال تأخر الهلال في الدفع أكثر من المهلة التي منحت له.

كما دفعت هيئة الرياضة أيضا مبلغ 8 ملايين ريال لنادي رد ستار بلجراد الصربي، تمثل باقي مستحقات انتقال المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية.

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أما الدفعة الثالثة الأخيرة فبلغت 3.8 ملايين ريال، وسددت لصالح مدافع الفريق السابق، لاعب الوحدة حاليا عبدالله الزوري، وهي باقي مستحقاته على الهلال.

وتسعى الإدارة الحالية، برئاسة عبدالله الجربوع، لإغلاق ملفات باقي المستحقات لجميع اللاعبين، بالإضافة لسداد الرواتب كاملة.

وكانت إدارة الهلال أصدرت أمس الأول بيانا تعقيبا على مسألة تأخير رواتب اللاعبين، قالت فيه إنها سبق وأن تلقت من الهيئة العامة للرياضة دفعتين مخصصتين للرواتب، الدفعة الأولى في 17 مارس، والثانية في 8 أبريل الماضيين، وجرى صرفهما في رواتب اللاعبين فقط.