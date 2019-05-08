بالوتيلي: ميسي كائن فضائي ورونالدو الأفضل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رغم خلو نهائي دوري أبطال أوروبا من وجود النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ 6 أعوام، إلا أن نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الإيطالي ماريو بالوتيلي يرى أن أي انتقاد يوجه للثنائي بسبب فشل فريقيهما هو بمثابة هراء.
وكتب بالوتيلي على حسابه في انستقرام، عقب خسارة برشلونة 0- 4 أمام ليفربول بإياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال «ميسي كائن فضائي، رغم المباراة السيئة والصعبة للغاية التي لعبها فريقه»، وأضاف «رونالدو ما زال أفضل لاعب في هذا الكوكب، رغم عدم مشاركته في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال».
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