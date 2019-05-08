عنوان الريمونتادا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تغنى المدرب جوزيه مورينيو بتأهل ليفربول إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، بعد أن قلب تأخره ذهابا أمام برشلونة 0 - 3 إلى فوز 4 - 0 في الإياب، مشيدا بالريمونتادا الرائعة، ناسبا الفضل فيها للمدرب يورجن كلوب، وقال مورينيو «عنوان هذه العودة كلوب، الأمر لا يتعلق بالخطط أو فلسفة اللعب، بل بالحماس الذي خلقه كلوب».



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