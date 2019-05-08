المسحل يزيح شقيقه ويقترب من رئاسة اتحاد القدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

برز اسم ياسر المسحل كمرشح قوي لتولي منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الرابعة، من خلال الترشح للمنصب.

وكانت لجنة الانتحابات بدأت في استقبال المرشحين في الفترة من 5 إلى 23 مايو الحالي.

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ويحظى ياسر المسحل بدعم وإجماع كبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية، اتفق أغلبهم على ترشيحه خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة الرياض، إذ من المتوقع أن يعلن المسحل رئيسا بالتزكية، أو باكتساح الأصوات حال تقدم منافسين آخرين.

وكان محمد المسحل الشقيق الأكبر لياسر أعلن انسحابه أخيرا من السباق والمنافسة على هذا الكرسي الساخن رغم رغبته الجامحة في تولي هذا المنصب، إلا أن خطوته الأخيرة أتت بعد مطالبات تلقاها من مقربين له بالانسحاب ومنح شقيقه الأصغر الفرصة في ظل التأييد الكبير الذي يجده من أغلب الأندية وممثليها، وكذلك للخبرة العريضة التي يتمتع بها من خلال العلاقات المميزة التي تربطه بالاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

وأشارت مصادر لـ»مكة» أن ياسر المسحل رفض بداية الأمر مطالبات أعضاء الجمعية العمومية له بالترشح كرئيس مفضلا أن يدخل كنائب رئيس لخالد الدبل (رئيس الاتفاق الحالي) حال ترشحه كونه يحظى أيضا بدعم وتأييد كبير من جميع الأندية، إلا أن رفض الدبل الترشح لهذه المهمة، جعل المسحل يوافق على مطالبات أعضاء الجمعية العمومية بالتقدم لكرسي رئاسة اتحاد القدم، مطالبا في الوقت نفسه بأن تتم حمايته من بعض التصريحات المسيئة لبعض رؤساء الأندية.

يذكر أن لجنة الانتخابات أعلنت في 5 مايو الماضي كامل برنامج الانتحابات، بدءا بفترة الترشح، مرورا بفحص قوائم المشتركين وفترات تقديم التظلمات والفصل فيها، فيما سيكون الاقتراع في 29 يونيو المقبل.