الأخضر يخسر تجربة كولومبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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خسر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما أمس وديا أمام نظيره الكولومبي 0 - 3، في المباراة التي جمعتهما على أوبرايش بمدينة كابفنبيرغ النمساوية، ضمن معسكر الأخضر الشاب في مدينة باد فالترسدورف، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت (20 عاما) في بولندا.
ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: نواف الغامدي في حراسة المرمى وسعود عبدالحميد ومحمد الشنقيطي ونايف الماس ومحمد الناصر ومنصور البيشي وحامد الغامدي محمد منصور ملي وعبدالمحسن القحطاني وسالم السليم وصافي الزقرتي.
من جهة أخرى منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عن التدريبات اليوم، على أن تستأنف غدا استعدادا لمواجهة منتخب المكسيك مساء السبت.
ودشن المنتخب مراحل إعداده لكأس العالم بمعسكر في الدمام خلال يناير الماضي، خاض خلاله مباراتين تجريبيتين أمام ضيفه منتخب السنغال، أعقب ذلك المرحلة الثانية التي جاءت بين مدينتي الرياض ومرسية الإسبانية على التوالي خلال النصف الأخير من مارس الماضي، والتقى فيها بمنتخبي الأوروجواي والأرجنتين، في حين جاءت المرحلة الثالثة خلال أبريل بمدينة أبها، واستضاف فيها نظيره منتخب جنوب أفريقيا في مباراتين تجريبيتين.
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