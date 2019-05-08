12 مليون يورو من الاتحاد للمغربي بلهندة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت صحيفة «حريت» التركية أمس أن مسؤولين من نادي الاتحاد جددوا عرضهم لضم لاعب خط وسط جالطة سراي التركي، الدولي المغربي، يونس بلهندة، مؤكدة أن الاتحاد قدم عرضا بلغ 12 مليون يورو لضم اللاعب.

وكان الاتحاد أنهى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية اتفاقا مع بلهندة، ليكمل أجانب الفريق الذين ضمهم الفريق في هذه الفترة، وهم: لاعب الوسط الإيفواري سيكو سانوجو، والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، والمغربي مروان دا كوستا، ولاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز، إلا أن الصفقة لم تتم رسميا بسبب خلاف في النواحي المالية، حيث رأى النادي التركي أن العرض الاتحادي غير مناسب ماديا، إضافة إلى تأكيد رئيس النادي التركي، فاتح تريم أن مدرب الفريق هو من رفض انتقال بلهندة إلى الاتحاد قبل 4 أشهر بحجة أنه يعول عليه كثيرا في المرحلة المقبلة.

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وحسب الصحيفة، فإن جالطة سراي طلب من نظيره الاتحاد منحه مهلة لدراسة العرض الذي وصفته الصحيفة التركية بالجنوني، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتضاعف الراتب السنوي لبلهندة حال انضمامه لصفوف الاتحاد، إذ سيصل راتبه السنوي إلى 6 ملايين يورو.

وكانت أندية أخرى فاوضت بلهندة في الفترة التي طلبه فيها الاتحاد في يناير الماضي من بينها موناكو الفرنسي.

يذكر أنه سبق لبلهندة اللعب مع مونبلييه ونيس بفرنسا، ودينامو كييف الأوكراني وشالكه الألماني قبل أن يحط في جالطة سراي التركي.

وذكر موقع «كانالي سكور» أن بلهندة أمام فرصة لمضاعفة ما يحصل عليه حاليا من جالطة سراي التركي، وذلك في حال انتقاله لأحد الفرق السعودية.