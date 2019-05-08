تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل يشهد اليوم الخميس 9 - 5 – 2019 العديد من المباريات الهامة على المستوى العالمي والمحلي، لعل أبرزها مباراتي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكذلك مباراة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي "يوروباليج" والقنوات الناقلة فالنسيا الإسباني × أرسنال الإنجليزي- الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 Advertisements تشيلسي الإنجليزي × أينتراخت فرانكفورت الألماني- الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري الزمالك × وادي دجلة- الساعة العاشرة مساء على قناة On Sport HD ونايل سبورت الزمالك × وادي دجلة- الساعة العاشرة مساء على قناة On Sport HD ونايل سبورت

الدوري المغربي الجيش الملكي × الوداد البيضاوي- الساعة الحادية عشرة مساء الجيش الملكي × الوداد البيضاوي- الساعة الحادية عشرة مساء

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