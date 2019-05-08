شكرا لقرائتكم محاضرة فيديو للاعبى وادى دجلة قبل مواجة الزمالك فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، جلسة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية، يعرض خلالها بعض لقطات الفيديو لمباريات الزمالك السابقة، لكشف نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض.

ويستعد وادى دجلة لمواجهة الزمالك غدًا الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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الزمالك ضد وادي دجلة.. تاكيس يكشف ثغرات الأبيض

ومن المنتظر أن يكشف تاكيس جونيس، نقاط القوة والضعف بصفوف الزمالك، للاعبى فريقه، من أجل استغلال نقاط الضعف، والعمل على غلق مفاتيح اللعب، كما سيوضح المدير الفنى بعض الجملة الفنية والتكتيكية التى سيتم تطبيقها فى التدريب الأخير، قبل تنفيذها على أرض الواقع فى المباراة.