شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 8-5-2019 ثلاث مباريات للزمالك قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 8-5-2019

يلعب الزمالك ضد وادى دجلة، غدا الخميس، فى الأسبوع الـ 29 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً، على ملعب بتروسبورت، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة، بينما خاض الزمالك 27 مباراة في الدوري مقابل 31 لبيراميدز و29 للأهلي.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 8-5-2019

تشهد تأكد غياب المغربى خالد بوطيب عن مباراة الزمالك ضد وادى دجلة، للإصابة التى لحقت به فى مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في 18 إبريل الماضى، وغياب حمدى النقاز الظهير الأيمن للنادى الأبيض للايقاف، وعودة الظهير الأيمن حازم إمام الذى تعافى من الاصابة ولكن لم يدفع به المدير الفنى للاطمئنان عليه، كما ينوى كريستيان جروس الدفع بمحمد عبد السلام لاعب الزمالك فى مركز الظهير الأيمن فى المباراة المقبلة .



اخبار الزمالك اليوم

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اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 8-5-2019

انتظم محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق الزمالك، فى المران المسائى لفريق الزمالك، بشكل طبيعى بعدما تواجد طوال اليوم برفقه نجله ياسين عقب إجراء عملية جراحية لإزالة اللوز واللحمية بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 8-5-2019

وعد جروس اللاعب أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، فى جلسة خاصة جمعت بينهما، بالعودة للظهور مع الزمالك فى المباريات المقبلة، مؤكدًا إنه سيكون فى حاجة كبيرة لخدماته فى الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار خطته لإراحة اللاعبين الاساسين قبل نهائى الكونفدرالية لعدم تعرضهم للإجهاد .



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 8-5-2019

يخوض نادى الزمالك ثلاث مباريات فى الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة نهضة بركان المغربى يوم 19 مايو الجارى فى مباراة الذهاب فى نهائى بطولة الكونفدرالية، بالمغرب، حيث يلتقى وادى دجلة والداخلية والانتاج الحربى .