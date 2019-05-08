شكرا لقرائتكم رئيس نادى الزمالك يجتمع بفريق كرة السلة غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجتمع مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بفريق كرة السلة، غدًا الخميس بعد تتويجهم ببطولة الدورى .
وكانت الجلسة مقررا لها الاثنين الماضى بعد 48 ساعة من الفوز باللقب إلا أنه تم تأجيلها ليوم الجمعة المقبل، ولكن تم تعديل الموعد للمرة الثانية لتقام غدا الخميس بعد الافطار .
كان الزمالك حقق لقب دورى السوبر بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما بدورى best of 5 والذى ينص على مواجهة الفريقين 5 مرات وحالة التعادل فى عدد مرات الفوز والخسارة يتم الاحتكام لمباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى.
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