شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 8-5-2019 غضب بين لاعبى الأهلى بسبب دفع ضريبة الخصومات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 8-5-2019

حالة غضب بين لاعبي النادي الأهلي بسبب تحميلهم قيمة الضرائب في الخصم الذى وقعه مجلس إدارة النادي الأهلي، بنسبة 10% من قيمة عقود اللاعبين علي خلفية توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فوجئ اللاعبين بعد بتفعيل القرار بداية من نهاية شهر إبريل الماضي حيث تم خصم 10% من راتب كل لاعب بالفعل وتحميلهم قيمة الضرائب في الخصم وهو ما أعترض عليه اللاعبين وقاموا بنقله لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي أبلغهم من أن قرار تحملهم الضرائب نهائى ولا رجعه فيه.



اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 8-5-2019

قرر الجهاز الفنى الأهلي إغلاق تدريبات الفريق الأول، وإخطار الصحفيين المكلفين بتغطية أنشطة النادي بأن تدريبات فريق الكرة مغلقة ابتداء من اليوم الأربعاء على أن تقوم إدارة الإعلام بتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها الصحفيون، وكذلك الصور الفوتوغرافية من التدريبات بصفة يومية، والرد على أية استفسارات خاصة بالإعلاميين فيما يخص كافة أنشطة النادي وقطاعاته، وذلك حتى الانتهاء من بطولة الدوري نظراً لأهمية المباريات المتبقية من عمر المسابقة وحاجة الأهلي لإحراز الفوز في جميعها لضمان الحفاظ على اللقب.

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اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 8-5-2019

عقد مجلس إدارة النادى الاهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا هاما، في الثانية ظهر السبت القادم، لمناقشة ملف النشاط الرياضي، حيث يبحث المجلس مع مدير النشاط الرياضي حصاد الألعاب الجماعية طوال الموسم المنقضي وسيتم مناقشة مصير الأجهزة الفنية في قطاع النشاط الرياضي، كما يجتمع المجلس لرغبتهم في متابعة مباراة سموحة التى ستقام في العاشرة من مساء نفس اليوم بالدوري العام، بينما عُقد الخطيب اجتماعًا مطولًا مع خالد بيبو مدير عام أكاديميات الأهلى، قدم خلاله الأخير التقرير السنوى الخاص بفروع الأكاديميات والذى شمل الجانب الإدارى والفنى والمالى عن الموسم المنتهى.



اخبار الأهلي اليوم6

اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 8-5-2019

أكد الجهاز الفني للأهلي، جاهزية حسين الشحات، عقب خضوعه لبرنامج استشفائي مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة النجوم الماضية، حيث أدى الشحات تدريبات منفردة على هامش مران الفريق أمس، استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار منافسات الاسبوع الـ32 في بطولة الدوري المصري الممتاز، كما اكتفى الجهاز الفنى بتدريبات أحمد الشيخ فى الجيم نظرا لمعاناته من نزلة البرد.



اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 8-5-2019

قال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، أن مباراة الفريق مع سموحة المقبلة صعبة، مشيرا إلى أن الأهلي يلعب على بطولة، وأنه يهتم بكل تأكيد بالمنافس وحالته الفنية ورغبته في حصد الثلاث نقاط، ولكن تظل حالة الأهلي ودوافعه اكبر خاصة أن الفريق مطالب بالفوز باللقب وهو أمر يحتاج إلى التركيز الشديد في الجولات الأخيرة من المسابقة والتي تشهد منافسة قوية ودوافع مختلفة بين جميع الفريق ما بين رغبة البعض في التواجد في بطولة إفريقية أو الهروب من شبح الهبوط وهو ما يزيد من صعوبة جميع المباريات، مضيفاً أنه يعلم جيدا أن سموحة يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية مع الأهلي لتأمين موقفه من البقاء في بطولة الدوري، ونحترم كفاح جميع الفرق في الأسابيع الأخيره من المسابقة، وأن مواجهة السبت المقبل لن تكون سهلة.