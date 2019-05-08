شكرا لقرائتكم شيفشينكو يتمنى تدريب ميلان الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف أندريه شيفشينكو المدير الفني لمنتخب أوكرانيا لكرة القدم، ومهاجم فريق ميلان الإيطالي السابق بأنه يرغب في تدريب الفريق اللومباردي في يوم من الأيام.

وكشف شيفشينكو، الذي يعد ضمن أفضل هدافي ميلان التاريخيين، أنه يمكن أن يسير على نهج عدد من زملائه السابقين في الفريق وتولي تدريب النادي الإيطالي مستقبلا.

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ونقل موقع (فوتبول إيطاليا) الإلكتروني يوم الأربعاء عن شيفشينكو قوله: ميلان ناد يمثل جزءا من حياتي. واستدرك المدرب الأوكراني قائلا: رغم ذلك، فإنني مشغول بالمنتخب الأوكراني في الوقت الحالي ويقوم جينارو غاتوزو مدرب ميلان الحالي بعمل رائع مع الفريق حقا.

أضاف شيفشينكو: بالتأكيد أرغب في تدريب ميلان ذات يوم لأنني مرتبط للغاية بهم، المشجعون وزملائي السابقون في الفريق، وربما يأتي دوري لتدريب ميلان في يوم من الأيام.

ويتولى غاتوزو تدريب ميلان حاليا، في الوقت الذي أتى فيه أكثر من لاعب سابق بالفريق على رأس قيادته الفنية مثل البرازيلي ليوناردو والهولندي كلارينس سيدورف وفيليبو إينزاغي وكريستيان بروكي.