أوساكا وهاليب الى ربع النهائي وبداية مطمئنة لنادال المريض

اسماء السيد - تأهلت اليابانية ناومي أوساكا والرومانية سيمونا هاليب المصنفتان أولى وثالثة في العالم، الأربعاء الى الدور ربع النهائي من دورة مدريد، احدى دورات البريميير الإلزامية للسيدات في كرة المضرب (1000 نقطة)، فيما كانت بداية الإسباني رافايل نادال المريض مطمئنة.

وفازت أوساكا على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6-2 و6-3، وبلغت ربع النهائي لأول مرة حيث ستلاقي السويسرية بليندا بنسيتش التي هزمت الاوكرانية الصاعدة من التصفيات كاترينا كوزلوفا 6-صفر و6-2.

من جانبها، تغلبت هاليب التي تستعد للدفاع عن لقبها في رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى (من 26 أيار/مايو الى 9 حزيران/يونيو)، بمجموعتين نظيفتين على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-صفر و6-صفر في 44 دقيقة.

وتنتظر هاليب الساعية الى لقب ثالث في مدريد بعد تتويجها مرتين متتاليتين في 2016 و2017، في ربع النهائي مهمة صعبة حيث ستواجه الأسترالية أشلي بارتي (التاسعة في العالم) والفائزة على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا (مصنفة 43 عالميا) بثلاث مجموعات 4-6 و6-1 و6-2.

وحققت وصيفة البطلة الهولندية كيكي برتنز المصنفة سابعة فوزا كاسحا على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا الثالثة عشرة 6-1 و6-2، وستكون مباراتها المقبلة اعادة لنهائي العام الماضي في بعد فوز التشيكية بترا كفيتوفا الثانية على الفرنسية كارولين غارسيا (مصنغة 22) بمجموعتين 6-3 و6-3.

وبلغت الأميركية سلون ستيفنز الثامنة ربع النهائي أيضا على حساب الصينية جينغ سايساي 3-6 و6-3 و6-2، وستلتقي مع الكرواتية بترا مارتيتش التي أقصت مواطنتها دونا فيكيتش 4-6 و6-3 و3-صفر ثم بالانسحاب.

- نادال يتخطى الدور الثاني -

وفي رابع دورات الماسترز للرجال (1000 نقطة)، كانت بداية مشوار نادال المصنف ثانيا والمصاب بفيروس في المعدة منذ الأحد، مطمئنة وتخطى الدور الثاني على حساب الكندي الشاب فيليكس-أوجيه ألياسيم بمجموعتين 6-3 و6-3.

وصمد ألياسيم (18 عاما)، احد اكتشافات الجيل الجديد منذ بداية العام الحالي، في المجموعة الأولى حتى 3-4 قبل أن يخسر إرساله ثم المجموعة على إرسال "الماتادور" الذي يستعد لرفع رقمه القياسي في رولان غاروس الى 12 لقبا.

ويواجه نادال، الفائز بلقب مدريد خمس مرات أولها عام 2005 وآخرها في 2017، في الدور الثالث لاعبا آخر من الجيل الصاعد هو الأميركي فرانسيس تيافو (مصنف 37) الفائز على المخضرم الألماني فيليب كولشرايبر 6-4 و3-6 و6-3.

ولم تكن بداية موسم نادال على الملاعب الترابية المحببة اليه ناجحة حيث اكتفى ببلوغ نصف النهائي في دورتي مونتي كارلو، الفائز بلقبها 11 مرة أيضا، وبرشلونة، وهو لا يزال يبحث عن لقب أول في 2019.

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واحتاج الياباني كي نيشيكوري المصنف سادسا الى أكثر من ساعتين للتخلص من المغمور البوليفي هوغو داليان الصاعد من التصفيات 7-5 و7-5، ليواجه السويسري ستانيسلاس فافرينكا الفائز على الأرجنتيني غيدو بيا 6-3 و6-4.

وقدم داليان اداء رائعا لاسيما بعد تخلفه في المجموعة الأولى 1-5 وخسرها بصعوبة بعد أن أنقذ سبع كرات فيها.

وكان نيشيكوري خسر المواجهتين السابقتين مع فافرينكا، آخرهما في شباط/فبراير الماضي في دورة روتردام الهولندية عندما بلغ السويسري أول نهائي بعد العملية التي اجريت له في ركبته عام 2017.

- شاردي يقابل ديوكوفيتش -

وتأهل الفرنسي جيريمي شاردي (مصنف 47) الى الدور الثالث بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الـ 25 بسهولة 6-1 و6-2، ليقابل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المضنف أول.

وأنهى شاردي (32 عاما) المباراة في أقل من ساعة (59 دقيقة)، وقال "قد أكون لعبت اليوم أفضل مباراة على الملاعب الترابية في مسيرتي. لقد قمت بكل شيء على نحو جيد. دافعت كما يجب، وأرسلت كما ينبغي".

وعن المواجهة الثالثة عشرة مع ديوكوفيتش حيث لم يستطيع تحقيق أي فوز على الصربي حتى الآن، قال شاردي "لم أجد الحل على الإطلاق أمامه، ولم أفز بأي مجموعة. لدي أنطباع بأني قمت بأشياء مختلفة، لكنها لم تكن كافية. لنرى غدا".

وفي أبرز المباريات، خسر الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السابع أمام الصربي لاسلو دييري 3-6 و6-2 و5-7، فيما فاز اليوناني ستيفانوف تيستسيباس الثامن على الفرنسي أدريان مانارينو 6-2 و7-5، والإيطالي فابيو فونييني العاشر على الأسترالي جون ميلمان 6-2 و6-2.

وفاز الفرنسي غايل مونفيس الخامس عشر على المجري مارتو فوكوفيتش 1-6 و6-4 و6-2، وسيلاقي في الدور المقبل السويسري روجيه فيدرر الثالث.

واشتكى مونفيس من شدة الرياح، وتمنى أن تكون الاجواء أفضل غدا، مؤكدا "سأخوض المباراة (ضد فيدرر) بهدوء، وآمل أن تكون الظروف المناخية أفضل. يجب أن اعتمد تكتيكا يرتكز بشكل خاص على الهجوم لانه لن تكون هناك تبادلات كثيرة للكرة".