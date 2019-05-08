شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 8/ 5/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 8/ 5/ 2019 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الأبيض يعرض على المقاصة المُعارين والراحلين مقابل "أنطوى"، إلغاء تدريب الأكاديميات بسبب مباراة وادى دجلة.

الزمالك يعرض على المقاصة المُعارين والراحلين مقابل "أنطوى"

قرر مسئولو نادى الزمالك عرض قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد وعددا من اللاعبين المُعارين على مسئولى مصر المقاصة، وذلك دعماً للفريق الفيومى ضمن المفاوضات التى ستشهدها الفترة المقبلة بشأن انتقال الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى القلعة البيضاء.

جروس يعد أيمن حفنى بالعودة للظهور مع الزمالك

تحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مع أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، وطالبه ببذل قصارى جهده خلال التدريبات الجماعية، تمهيدًا للمشاركة فى المباريات الرسمية.

"هيما" ينتظم فى مران الزمالك استعدادا لدجلة بعد جراحة نجله

ينتظم محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك فى المران المسائى لفريقه اليوم، بشكل طبيعى بعدما تواجده طوال اليوم برفقة نجله ياسين الذى خضع لعملية جراحية لإزالة اللوز واللحمية بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

الزمالك يلغى تدريب الأكاديميات بسبب مباراة وادى دجلة

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قرر مسئولو نادى الزمالك إلغاء تدريب الأكاديميات، المقرر له غدا الخميس، وذلك من أجل السماح للاعبين وأولياء أمورهم بالذهاب لملعب بتروسبورت، لمتابعة مباراة الزمالك ووادى دجلة بالدورى.

الزمالك يعسكر مع دجلة فى فندق واحد قبل موقعة بترو سبورت

يدخل الزمالك معسكرا مغلقا بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، عقب خوض التدريبات الجماعية المقرر لها فى التاسعة مساءًا، كما يعسكر فريق وادى دجلة، بنفس الفندق عقب الانتهاء من تدريباته، وذلك فى إطار استعداد الفريقين للمباراة التى ستجمعهما غدًا الخميس.

فيديو وأرقام.. ماذا قدم عماد السيد قبل موقعة نهائى الكونفدرالية؟

بات من المؤكد مشاركة عماد السيد حارس مرمى الزمالك، فى مباراة فريقه المقبلة أمام نهضة البركان المغربى، فى ذهاب المباراة النهائية من الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها الملعب البلدى فى بركان، يوم 19 مايو الجارى، وذلك بعدما حصل محمود جنش، حارس الأبيض، على الطرد فى مباراة النجم الساحلى التونسى الأخيرة.

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