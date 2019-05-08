اخبار الرياضه

الشيخ وحسين الشحات ينتظمان فى مران الأهلى قبل مواجهة سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ وحسين الشحات ينتظمان فى مران الأهلى قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم أحمد الشيخ لاعب الأهلى في مران الفريق الجماعي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وكان الشيخ قد تعرض لنزلة برد أبعدته عن التدريب الجماعي مؤخرا قبل أن يتعافى ويشارك في تقسيمة الكرة مساء اليوم الأربعاء.

كما شارك حسين الشحات، في تقسيمة الكرة خلال المران المقام حاليا، وذلك بعد خضوعه أمس لمران استشفائي بسبب تعرضه لإجهاد خفيف قبل أن يتعافى منه ويطمئن الجهاز الفني عليه، ويستعد الأهلي لمباراة سموحة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل، والتي تأتى في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ وحسين الشحات ينتظمان فى مران الأهلى قبل مواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا