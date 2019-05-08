شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ وحسين الشحات ينتظمان فى مران الأهلى قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم أحمد الشيخ لاعب الأهلى في مران الفريق الجماعي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وكان الشيخ قد تعرض لنزلة برد أبعدته عن التدريب الجماعي مؤخرا قبل أن يتعافى ويشارك في تقسيمة الكرة مساء اليوم الأربعاء.

كما شارك حسين الشحات، في تقسيمة الكرة خلال المران المقام حاليا، وذلك بعد خضوعه أمس لمران استشفائي بسبب تعرضه لإجهاد خفيف قبل أن يتعافى منه ويطمئن الجهاز الفني عليه، ويستعد الأهلي لمباراة سموحة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل، والتي تأتى في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.