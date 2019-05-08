حصاد اليوم الرياضي 8/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 8/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها أرسال الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى رسائل تهنئة إلى محمد صلاح. جهاز المنتخب يهنئ صلاح بالتأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا أرسل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى رسائل تهنئة إلى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب بعد تأهل فريقه لنهائى دورى أبطال أوروبا على حساب برشلونة. الاهلي يقرر إغلاق التدريبات حتى نهاية الدوري قرر الجهاز الفني للأهلي إغلاق تدريبات الفريق حتى الانتهاء من بطولة الدوري، نظراً لأهمية المباريات المتبقية من عمر المسابقة مؤمن سليمان يشكو النجوم رسميا بسبب راتب شهرين تقدم مؤمن سليمان نجم الزمالك السابق بشكوى رسمية باتحاد الكرة ضد نادى النجوم بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. الزمالك يعسكر مع دجلة فى فندق واحد قبل موقعة بترو سبورت يدخل الزمالك معسكرا مغلقا بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، عقب خوض التدريبات الجماعية المقرر لها فى التاسعة مساءًا، كما يعسكر فريق وادى دجلة، بنفس الفندق عقب الانتهاء من تدريباته، وذلك فى إطار استعداد الفريقين للمباراة التى ستجمعهما غدًا الخميس. Advertisements اتحاد الكرة: الحكام يسافرون بالطيران لإدارة مباريات أسوان والجونة أوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية قرر من قبل سفر الحكام إلى أسوان والجونة بالطيران لإدارة مباريات الفريقين سواء فى القسم الثانى أو بالدورى الممتاز، من منطلق حرص المجلس على إراحة الحكام وتوفير سبل الراحة حتى يظهروا بشكل جيد. ربط مسئولو الإتحاد السكندرى صرف مكافآت الفوز على الإسماعيلى بدور الثمانية لكأس مصر للاعبيه بتخطى عقبة إنبى بعد غدا الجمعة فى الجولة الـ32 للدورى الممتاز . أنطوى يجهز عرضا إماراتيا للرحيل عن المقاصة نهاية الموسم يجهز الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة عرضا من أحد الأندية الإماراتية لعرضه على مجلس إدارة ناديه للرحيل عن الفريق الفيومى نهاية الموسم الجارى، بسبب رغبة اللاعب فى اللعب لناد جديد بعدما شارك مع المقاصة لمدة 3 سنوات. الأهلى يكشف موقف الشحات والشيخ من المشاركة فى المباريات أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية حسين الشحات لاعب الفريق للمباريات بعدما خضع لبرنامج استشفائى أمس مع مجموعة اللاعبين، الذين شاركوا فى مباراة النجوم التى أقيمت مساء الأحد الماضى.

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