"الكورة فى ملعبك".. إكرامى: لو لم أكن كرويا لكنت الآن دبلوماسيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلي، ضيفا على ثالث حلقات برنامج "الكورة فى ملعبك"، عبر موقع "سوبر كورة"، للحديث عن أسرار حياته الشخصية سواء خلال مرحلة التعليم أو بعد احترافه كرة القدم وكذلك المواقف التى عاشها فى مرحلة الصغر والشباب مع والده إكرامى الكبير. للتفاصيل أضغط هنا ..

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