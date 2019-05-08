شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكاف: تظلم الزمالك ضد قرار طرد جنش "ضعيف" ..ولن يتم قبوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مصدر بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، التظلم الذى تم إرساله من الزمالك على قرار طرد جنش أمام النجم الساحلى فى قبل نهائى الكونفدرالية.

وقال المصدرلـ"الخليج 365" إن التظلم المرسل من الزمالك رغم أنه جاء باللغة الانجليزية إلا أنه أسلوبه "ركيك" وضعيف للغاية، لافتا إلى أن التظلم سيتم رفضه.

واستند التظلم المرسل من الزمالك إلى الكاف على أمرين، الأول عدم استحقاق الحارس الحصول على البطاقة الصفراء الأولى، خاصة أنه كان يتلقى العلاج بعد إصابته ولم يكن يضيع الوقت، وان الحارس تلقى معاملة سيئة من الحكم أثناء الإصابة لدرجة أن الحكم دفع الحارس فى صدره، والأمر الثانى يتمثل فى عدم استحقاق الحارس الحصول على الإنذار الثانى، خاصة وأن الإعادة التليفزيونية أثبتت أن الكرة لم تخرج من منطقة جزاء الزمالك وبالتالى فالحارس لا يستحق البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الطرد.