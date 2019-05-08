شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار لا تفوتك اليوم الاربعاء 8/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 8/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي نرصد لكم في السطور القادمة اخبار لا تفوتك اليوم ..

الزمالك يعسكر مع دجلة فى فندق واحد قبل موقعة بترو سبورت

يدخل الزمالك معسكرا مغلقا بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، عقب خوض التدريبات الجماعية المقرر لها فى التاسعة مساءًا، كما يعسكر فريق وادى دجلة، بنفس الفندق عقب الانتهاء من تدريباته، وذلك فى إطار استعداد الفريقين للمباراة التى ستجمعهما غدًا الخميس.

قرر الجهاز الفني للأهلي إغلاق تدريبات الفريق حتى الانتهاء من بطولة الدوري، نظراً لأهمية المباريات المتبقية من عمر المسابقة

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اتحاد الكرة: الحكام يسافرون بالطيران لإدارة مباريات أسوان والجونة

أوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية قرر من قبل سفر الحكام إلى أسوان والجونة بالطيران لإدارة مباريات الفريقين سواء فى القسم الثانى أو بالدورى الممتاز، من منطلق حرص المجلس على إراحة الحكام وتوفير سبل الراحة حتى يظهروا بشكل جيد.

ربط مسئولو الإتحاد السكندرى صرف مكافآت الفوز على الإسماعيلى بدور الثمانية لكأس مصر للاعبيه بتخطى عقبة إنبى بعد غدا الجمعة فى الجولة الـ32 للدورى الممتاز .

أرسل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى رسائل تهنئة إلى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب بعد تأهل فريقه لنهائى دورى أبطال أوروبا على حساب برشلونة.