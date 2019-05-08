شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. تغيير موعد جلسة رئيس الزمالك مع لاعبى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تقديم موعد الجلسة المقرر عقدها مع فريق كرة السلة لتقام غدا الخميس بدلا من بعد غد الجمعة بعد تتويجهم ببطولة الدورى .
وكانت الجلسة مقررا لها الاثنين الماضى بعد 48 ساعة من الفوز باللقب إلا أنه تم تأجيلها ليوم الجمعة المقبل، لكن تم تعديل الموعد للمرة الثانية لتقام غدا الخميس بعد الإفطار.
كان الزمالك حقق لقب دورى السوبر بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما بدورى best of 5 والذى ينص على مواجهة الفريقين 5 مرات وحالة التعادل فى عدد مرات الفوز والخسارة يتم الاحتكام لمباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى.
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