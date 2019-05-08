شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد وادي دجلة.. تاكيس يعقد جلسة فنية مع لاعبيه قبل موقعة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، جلسة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية، يعرض خلالها بعض لقطات الفيديو لمباريات الزمالك السابقة، لكشف نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض.

ويستعد وادى دجلة لمواجهة الزمالك غدًا الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك ضد وادي دجلة.. تاكيس يكشف ثغرات الأبيض

ومن المنتظر أن يكشف تاكيس جونيس، نقاط القوة والضعف بصفوف الزمالك، للاعبى فريقه، من أجل استغلال نقاط الضعف، والعمل على غلق مفاتيح اللعب، كما سيوضح المدير الفنى بعض الجملة الفنية والتكتيكية التى سيتم تطبيقها فى التدريب الأخير، قبل تنفيذها على أرض الواقع فى المباراة.

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الزمالك ضد وادي دجلة.. ترتيب ونقاط الفريقين

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.