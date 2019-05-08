توتنهام للتاريخ: نتيجة مباراة اياكس وتوتنهام اليوم الأربعاء وتألق لوكاس مورا يقود السبيرز...

في مهمة صعبة على الفريق الانجليزي توتنهام يلتقي مساء اليوم في قمة كبيرة مع مضيفه أياكس أمستردام بحثا عن التذكرة الثانية المؤهلة لنهائي دوري أبطال أوروبا حيث يسعى السبيرز لفرض كلمتهم في لقاء اليوم ونسيان مباراة الذهاب التي لقوا فيها الخسارة بهدف نظيف على ملعبهم ووسط دعم جماهيرهم.
توتنهام وأياكس
وتنطلق مباراة توتنهام وأياكس في تمام الساعة التاسعة اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، حيث يتم نقل اللقاء عبر العديد من القنوات على مختلف الأقمار وعلى قناة bein sport 1 بالتعليق الصوتي لعلي محمد علي على الصوتية الأولى وخليل البلوشي على الثانية، ويقام اللقاء على ملعب يوهان كرويف الذي يتسع لأكثر من 50 ألف متفرج.
مباراة أياكس وتوتنهام
ورغبة في الوصول لنهائي التشامبيونزليج قامت مجموعة من مشجعي الفريق الهولندي باطلاق مجموعة من الألعاب النارية بالقرب من مكان اقامة توتنهام فجر اليوم لحرمانهم من النوم والتأثير عليهم، واعتاد بعض المشجعين لأياكس لتكرار الأمر سابقا أمام ريال مدريد ويوفنتوس في الأدوار الاقصائية السابقة.
نتيجة مباراة توتنهام وأياكس
وتحدث حارس توتنهام لوريس عن لقاء اليوم في المؤتمر الصحفى مبديا أن الطريقة الوحيدة للعبور من مباراة الاياب هى تحقيق الفوز وعلى الفريق أن يجد الطاقة الكافية لذلك
وتحدث المدير الفني للفريق الهولندي مؤكدا على أن اسلوب لعب توتنهام يختلف كليا عن اليوفي أو الريال، وهو ما دفع لاعبيه للاندفاع بالسرعات في مباراة الذهاب وأنه سعيد بما قد حققه.
تشكيل توتنهام: لوريس، تريبير، ألدرفايريلد، فيرتونخين، روز، وانياما، سيسوكو، إريكسن، ديلي آلي، لوكاس، سون هيونج مين.
- الدقيقة 5: دي ليخت يسجل الهدف الأول لأياكس برأسية رائعة وأياكس يتقدم بهدف الآن
- الدقيقة 35: حكيم زياش يسدد باليسرى والكرة تتهادى داخل الشباك والنتيجة تصبح تقدم أصحاب الديار بهدفين مقابل لا شئ
- نهاية الشوط الأول
- الدقيقة 53: تمريرة من اريكسين وتسديدة من آلي ولكن مونانا يتألق وتخرج للركنية
- الدقيقة 55: مرور وتمريرة تصل لآلي ثم للوكاس مورا ويسدد والهدف الأول في شباك أياكس والنتيجة 2-1 في مباراة اليوم
- الدقيقة 59: مورا يضيف الثاني لتوتنهام
- الدقيقة 95: لوكاس مورار يضيف الثالث وجنون كرة القدم
- نهاية المباراة بفوز توتنهام ويصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ