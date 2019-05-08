الآن: نتيجة مباراة أياكس وتوتنهام اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال وريمونتادا انجليزية مرة أخرى

من أجل الكأس ذات الأذنين، يسعى فريق أياكس للاستمرار في المغامرة الطموحة الأوروبية حين يستضيف اليوم فريق توتنهام في مباراة اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بحثا عن تأهل تاريخي بعد مرور أكثر من قرنين على ذلك وربما الفوز بالكأس وأن يسطر النجوم الشابة في الفريق تاريخا لهم على حساب ليفربول طرف النهائي الأول.

مباراة أياكس وتوتنهام

وتقام مباراة الليلة على ملعب يوهان كرويف في دعم جماهيري منتظر بقوة واستغلال نتيجة مباراة الذهاب والتي حسمها أياكس لصالحه بهدف نظيف ليكون ثالث فريق يتمكن من الفوز خارج ملعبه في الأدوار الاقصائية للبطولة على ريال مدريد ويوفنتوس والسبيرز توتنهام، فهل نشهد في مباراة الليلة ريمونتادا مثل الليلة السابقة.

مباراة توتنهام وأياكس اليوم

وتحدث المدير الفني لفريق توتنهام بوكيتينو في المؤتمر الصحفي للمباراة عن حالة فيرتونخين وأكد أن يعاني من اصابة في أنفه ولكنه يأمل في أن يكون متاحا للعب، وأكد أن نتيجة مباراة الذهاب جعلت موقف فريقه صعب ولكنها دفعتهم للعب بحرية كاملة اليوم لأنه لا بديل عن الفوز وسيقدمون أفضل ما لديهم.

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نتيجة مباراة أياكس وتوتنهام

يذكر أن نادي أياكس قد ترك الحرية للثلاثي المغربي في صيام شهر رمضان وهم حكيم زياش، مزراوي وزكريا لبيض حيث أعلن مزراوي أنه سيكمل صيامه بشكل طبيعي وأن شهر رمضان يمنحه طاقة كبيرة

وأضاف اللاعب أن آذان المغرب سيكون بعد بداية المباراة بربع ساعة تقريبا ويمكنه الافطار حينها بشرب القليل من السوائل على أحد جانبي الملعب.

وبتحقيق توتنهام الريمونتادا اليوم سيكون وصوله للنهائي تاريخيا حيث لم يسبق للفريق الوصول لهذا الدور رغم عدم الانفاق المالي في السنوات الاخيرة على الفريق