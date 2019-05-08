تشكيلة اياكس الليلة ضد توتنهام

كشف إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي التشكيل الأساسي لمواجهة توتنهام في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “يوهان كرويف أرينا”كان فريق أياكس الهولندي قد فاز على توتنهام بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وجاء الدفع في التشكيلة بي :

أندري أونانا في حراسه المرمي .

في خط الدفاع :دالي بليند، ماتياس دي ليخت، نيكولاس، جويل.

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في خط الوسط: فرينكي دي يونج، لاس شون، دوني فان دي بيك.

في خط الهجوم: حكيم زباش، ديفيد نيريس، دومسان تاديتش.

في مقاعد البدلاء :فريلا ،دي وايت ، نيلت مان ،مجالون ،دولو بيرج ،