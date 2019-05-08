أول رد رسمي من الأهلي على أنباء مغادرة لاسارتي للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما يردده البعض عن رحيل مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتفاوض مع مدير فني آخر، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن "حملة ممنهجة" للتأثير على الجهاز الفني ولاعبيه خلال المرحلة القادمة والحاسمة في تحديد لقب بطل الدوري.

وأضاف عبدالحفيظ أن المدير الفني للأهلي ولاعبيه لديهم الوعي الكافي لمثل هذه الأمور التي تحاول النيل من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل إلا إصرارًا وتركيزًا لبذل الجهد للحفاظ على لقب بطولة الدوري.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين لم ولن يلتفتوا لمثل هذه الشائعات، خاصة وأنهم يدركون جيدًا الهدف الرئيسي منها بشأن ضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته، مؤكدًا أن الجميع لديه الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الشائعات التي تستهدف تعطيل الفريق عن هدفه في الحفاظ على اللقب.