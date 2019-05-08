صوت لصلاح.. جائزة جماهيرية.. "مو" ضمن المرشحين لأفضل لاعب بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشفت EA sports أحد رعاة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في وقت سابق عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في "بريميرليج" موسم 2018/2019.
وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجانب ثنائي الريدز المدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني.
كما تواجد بالقائمة ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج، بربناردو سيلفا، إلى جانب نجم تشيلسي إدين هازارد.
ومن خلال الرابط التالي، يمكنك المشاركة في التصويت، لمحمد صلاح. عبر الضغط على الرابط من هنا.
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