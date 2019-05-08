بالفيديو.. دي ليخت يضرب ثلاثة أرقام بهدفه التاريخي في توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

سجل الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت هدفاً تاريخياً لفريقه أياكس أمستردام في شباك توتنهام هوتسبير في الدقيقة الخامسة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب يوهان كرويف.

دي ليخت قابل عرضية متقنة من ضربة ركنية ليحولها بالرأس إلى الشباك بعد أن نجح في الإفلات من الرقابة الدفاعية اللصيقة من الفريق الإنجليزي داخل منطقة الجزاء.

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اللاعب الهولندي سجل 3 أرقام بهذا الهدف أحدها سلبي لفريق توتنهام هوتسبير، حيث أصبح الفريق الإنجليزي هو الأكثر في تلقي الأهداف في دوري أبطال أوروبا خلال أول 15 دقيقة، بواقع سبعة أهداف هذا الموسم.

دي ليخت أصبح أصغر قائد لفريق يسجل هدفاً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل وهو في التاسعة عشرة من عمره و269 يوماً.

كما بات دي ليخت رابع أصغر لاعب يسجل في نصف النهائي بعد نوردين ووتر مع أياكس عام 1996، وأبافيمي مارتينز مع إنتر عام 2003، وكيليان مبابي مع موناكو عام 2017.