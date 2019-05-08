تقرير.. ماذا ينتظر الزمالك والنهضة قبل نهائي الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريقي الزمالك ونهضة البركان المغربي مقعدهما في التواجد بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال هذه النسخة بعدما تأهلا الثنائي على حساب النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.

الزمالك سيخرج في المباراة الأولى لملاقاة بطل المغرب في 19 من الشهر الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب ببرج العرب في 26 من نفس الشهر.

وقبل موقعة 19 مايو سيخوض الزمالك ونهضة البركان عدد من الاختبارات الصعبة قبل النهائي الإفريقي وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- الزمالك

بداية اختبارات الزمالك المحلية عندما يواجه مساء غد الخميس فريق وادي دجلة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ29.

الزمالك ثالث الترتيب والذي يبتعد عن المتصدر الأهلي بفارق سبع نقاط سيواجه وادي دجلة والذي يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

وبعد مواجهة دجلة سيلعب الزمالك في الثاني عشر من الشهر الحالي فريق الداخلية الباحث عن الاستمرار في الدوري المصري بالموسم المقبل.

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ويعاني فريق الداخلية خلال هذا الموسم حيث يتصدر رفاق المدرب علاء عبد العال المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

آخر اختبارات الزمالك المحلية قبل موقعة الذهاب الإفريقية عندما يلعب الأبيض فريق الإنتاج الحربي والذي يقوده المدرب مختار مختار.

ويحاول مجلس إدارة الزمالك تأجيل مباراة الإنتاج والمقرر لها في الخامس عشر من الشهر الحالي لتجهيز الفريق قبل مباراة النهضة خاصة أن المباراة الأولى سوف تقام في المغرب.

- نهضة البركان

سيخوض فريق نهضة البركان عقب تأهله للنهائي أولى اختباراته المحلية عندما يلعب فريق أولمبيك آسفي في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من منافسات الدوري المغربي.

الفريق البركاوي يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 34 نقطة في المقابل يتواجد أولمبيك آسفي المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وفي الثالث عشر من نفس الشهر سيخوض فريق نهضة البركان مباراة غاية في الصعوبة قبل مواجهة الزمالك عندما يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي متصدر الجدول بـ 53 نقطة.