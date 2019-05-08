أربعاء الأبطال.. بالفيديو.. أياكس 2 - 2 توتنهام.. مورا يعود بالسبيرز في دقيقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة أياكس الهولندي ونظيره الإنجليزي توتنهام في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أياكس قد فاز بهدف نظيف على نظيره توتنهام الإنجليزي خلال المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي على ملعب الأخير.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل أياكس: أونانا، دي ليخت، فان دي بيك، نيريس، تاديتش، مزراوي، بليند، شونه، دي يونج، زياش، تليجافيكو.

تشكيل توتنهام: لوريس، تريبير، ألدرفايريلد، فيرتونخين، روز، وانياما، سيسوكو، إريكسن، ديلي آلي، لوكاس، سون هيونج مين.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة أياكس ونظيره توتنهام فريق ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما صعد الريدز على حساب برشلونة.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق الشوط الأول:

وفي الدقيقة 3 تصدى لوريس حارس مرمى توتنهام لصاروخية من تاديتش لتخرج ركنية.

وفي الدقيقة 4: نُفذت الركنية ليُسجلها دي ليخت برأسه في شباك لوريس.

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ومع مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول جاءت هجمة خطيرة أخرى لأياكس بتسديدة صاروخية من دوسان تاديش مرت يسار حارس توتنهام إلى خارج الملعب

وفي الدقيقة 34: صاروخية دياش تسكن شباك لوريس.

انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والحكم يحتسب دقيقتين وقت بدلاً من الضائع.

انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم أياكس بهدفين نظيفين.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني وسط ضغط من لاعبي توتنهام في الدقائق الأولى

وفي الدقيقة 55 قلص لوكاس مورا النتيجة بهدف أول لتوتنهام بعد انطلاقة اللاعب بالكرة من بعد منتصف الملعب وتصويبها على يسار حارس مرمى أياكس.

وبذلك يحتاج توتنهام لهدف وحيد لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره الإنجليزي ليفربول.

مرور 80 دقيقة من عمر اللقاء ولازال اللقاء هدفين لكل فريق مع سيطرة للاعبي أياكس أخر 10 دقائق.

انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل من الضائع.

مورا يضيف الثالث في الدقيقة 95.