تحذير شديد اللهجة من بلاتر لرئيس الفيفا

هدد الرئيس السابق للاتحاد الدولي في كرة القدم السويسري جوزيف بلاتر بمقاضاة الهيئة القيادية في “فيفا” وخليفته في رئاسة الاتحاد مواطنه جياني إنفانتينو لنشر “معلومات خاطئة” والإضرار بسمعته.

وقال بلاتر في تقرير نشرته مجلة فيلفوخي السويسرية الأربعاء: “سأقوم بملاحقات قضائية ضد جياني إنفانتينو وفيفا، لدي الكثير، والأمر زاد عن حده”.

وأوقف الرئيس السابق لفيفا البالغ 83 عاماً في 2015 عن أي نشاط على خلفية فضيحة الفساد الهائلة التي عصفت بكرة القدم العالمية.

وفي حديثه الأربعاء، أكد بلاتر أن تصريحات فيفا المتعلقة بدفوعات مزعومة كان حصل عليها تحتوي على معلومات مغلوطة.

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وأضاف: “المعلومات ومختلف تصريحات فيفا حول عائداتي خاطئة، وهم بذلك أضروا بسمعتي”، مؤكداً أن فيفا نشر “أخباراً كاذبة وأعطى تقديماً خادعاً” للأحداث.

واحتج بلاتر خصوصاً ضد مزاعم حصوله على مكافأة بقيمة 12 مليون فرنك سويسري (12 مليون دولار) بعد أقامة مونديال 2014 في البرازيل.

وشدد: “المعلومات التي تفيد بأني حصلت على مكافأة هي مغلوطة”، مشيراً إلى مزاعم خاطئة حول راتبه، وأسف لعدم إعادة حاجاته الشخصية والتي تمت مصادرتها بعد توقيفه، لاسيما مجموعة الساعات الثمينة والوثائق الشخصية.

واعتبر أن “الطريقة التي عاملني بها خليفتي غير مفهومة لاسيما أنه تسلم منظمة مربحة جداً”.