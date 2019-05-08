نادال ملك الملاعب الترابية يتأهل للدور الثالث من بطولة مدريد

استهل الإسباني رافائيل نادال، المرشح الثاني للقب، مسيرته في بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، باكتساح الكندي الشاب فيليكس أوغير أليازيمي بمجموعتين دون رد الأربعاء، في ثاني أدوار البطولة.

ولم يجد صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة (5 مرات) أي صعوبة في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 6-3 و6-3 خلال ساعة و38 دقيقة.

وبهذا يلتقي المصنف الثاني عالمياً في ثمن النهائي (الدور الثالث) مع الأمريكي الشاب فرانسيس تيافوي الذي أقصى الألماني فيليب كولشرايبر بصعوبة بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4 و3-6 و6-3 خلال ساعة و51 دقيقة.

وستكون المواجهة المقبلة هي الثانية بين اللاعبين، علماً بأن نادال حسم أولى مبارياتهما معاً وكانت في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، باكورة البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، هذا العام بثلاث مجموعات دون رد 6-3 و6-4 و6-2.