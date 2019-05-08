قلق في آرسنال قبل مواجهة فالنسيا

اعترف المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، أوناي إيمري، اليوم الأربعاء، أن أكثر ما يقلقه بشأن مباراة فريقه أمام مضيفه فالنسيا الإسباني غداً الأربعاء، هو رد فعل فريقه على إغراءات نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين.

ويلتقي الفريقان غداً في إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي بعدما فاز آرسنال 3-1 على ملعبه ذهاباً الخميس الماضي.

ويخشى إيمري شعور الاطمئنان لدى لاعبيه بعد الفوز 3-1 ذهاباً، وقال إيمري: “أكثر ما يقلقني في مباراة الغد هو رد فعل فريقي والقدرة على الاحتفاظ بحماسه ورغبته في المنافسة أمام فريق رائع على إستاد عظيم”.

وأشار: “لدينا هدف واحد مشترك ولكن فريقاً واحداً منا هو من سيصل للنهائي، كنت أود أن يلتقي الفريقان في النهائي.. ولكنني أتمنى الآن أن يستمتع الجميع بهذه المواجهة”.

وأضاف: “ستكون 90 دقيقة أو أكثر من المتعة الكروية ومن مشاهدة الفريقين يتنافسان بأقصى ما لديهما من قوة ويحاولان تقديم مباراة جيدة إلى الجماهير”.