اتحاد الكرة السعودي يغرم الهلال والاتحاد

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تغريم ناديي الهلال والاتحاد بسبب شغب جماهيرهما.
وألزمت اللجنة، نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 125 ألف ريال، نظراً لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من 30 أداة خلال لقاء التعاون، الذي جمع بينهما على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي وانتهى بفوز التعاون 2-0.
كما فرضت اللجنة غرامة على اتحاد جدة قدرها 80 ألف ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء ست قوارير مياه عند الدقيقة 41 من عمر لقائه مع النصر في الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى إلقائهم ثلاث قارورات في اتجاه لاعبي الفريق المنافس.
يشار إلى أن المواجهة انتهت بفوز الاتحاد 4-2.
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