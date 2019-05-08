بيل معضلة ريال مدريد

أكد وكيل الجناح الويلزي الدولي غاريث بيل، جوناثان بارنيت، اليوم الأربعاء، أن موكله يرغب في البقاء داخل صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لكنه أشار إلى أنه لا يجد الدعم الكامل من مدرب الفريق “الملكي” الفرنسي زين الدين زيدان.

ويمتد عقد بيل مع الريال حتى عام 2022، لكن تم استبعاده من قائمة الفريق التي لعبت أمام فياريال الأحد الماضي، ببطولة الدوري الإسباني، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأبيض 3-2.

وعقب المباراة، تحدث زيدان للموقع الإلكتروني الرسمي للريال عن استبعاد بيل قائلاً: “يمكن لأي فرد تفسير ذلك كما يحلو له، أريد اختيار مجموعة من اللاعبين، والبعض الآخر في طريقه للرحيل”.

وقال بارنيت لشبكة سكاي سبورتس الإخبارية اليوم: “إن بيل يريد البقاء مع الريال”.

وأضاف بارنيت: “لست متأكداً من أن السيد زيدان يريد منه البقاء أم لا، ولكن في الوقت الحالي يأمل بيل في الاستمرار مع الريال”.

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وأوضح وكيل بيل: “إن عقد بيل ممتد حتى عام 2022، وسيكون سعيداً للغاية بالتواجد مع الريال حتى هذا الوقت، لقد كان ولايزال في رأيي أحد أفضل ثلاثة أو أربعة لاعبين في العالم”.

وبسؤاله عما إذا كان بيل في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت ما، رد بارنيت مبتسماً: “من المحتمل أن يحدث ذلك إذا وضع شخص ما يده في جيبه ودفع لنا ما نعتقد أنه يستحقه”.

واختتم بارنيت حديثه قائلاً: “سيتطلب ذلك الكثير من المال”.

يذكر أن مستوى بيل شهد الكثير من التراجع مع الريال في الموسم الحالي، حيث أخفق في ملء الفراغ الذي تركه رحيل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو عن قلعة سانتياغو برنابيو في الصيف الماضي.

ويحتل الريال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة من 36 مباراة.