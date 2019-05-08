عبدالحفيظ: شائعات رحيل لاسارتي حملة ممنهجة لضرب استقرار الفريق

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن ما يردده البعض عن رحيل مارتن لاسارتي، المدير الفني، والتفاوض مع مدرب آخر هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن "حملة ممنهجة" للتأثير على الجهاز الفني ولاعبيه خلال المرحلة القادمة والحاسمة فيتحديد لقب بطل الدوري.
وأضاف أن المدير الفني للأهلي ولاعبيه لديهم الوعي الكافي لمثل هذه الأمور التي تحاول أن تنال من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل
وأوضح عبدالحفيظ، أن الجهاز الفني واللاعبين لم ولن يلتفتوا لمثل هذه الشائعات، خاصة وأنهم يدركون جيدًا الهدف الرئيسي منها بشأن ضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته، مؤكدًا أن الجميع لديه الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الشائعات التي تستهدف تعطيل الفريق عن هدفه في الحفاظ على اللقب.
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